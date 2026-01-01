Български военнослужещи получиха висше офицерско звание
Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев удостои български военнослужещи с висше офицерско звание...
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Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев удостои български военнослужещи с висше офицерско звание...
Бившият британски премиер Дейвид Камерън е предложил десетки свои приближени за рицарски звания, включително стилистката на жена си и фризьора на бивш...
академик Димитър Клисурски Част от българската преса непрекъснато ни напомня, че сме най-бедната държава в ЕС. Налага се да припомня, че България е н...
София. "Имаме идея да даваме офицерски звания на заслужените ни спортисти. Едни от клубовете ще минат към армията, като ЦСКА, Ботев, а други към МВР,...
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