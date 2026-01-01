Всичко за Зорница Атанасова

Следете всички новини, анализи и коментари за Зорница Атанасова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Здравеопазване Образование Политика
За кучетата и бебетата

За кучетата и бебетата

Зорница Атанасова, лидер на Движение "Напред, България" и водач на листата за общински съветници в София С учудване научих за новата инициатива на уп...

02 октомври | 22:35
0 коментара
2185