Оцеляването на държавата и народа е основната ни цел
Предлагаме конкретни решения за ежедневните проблеми на гражданите "Напред България" е обединител, а не разделител на хората, казва Зорница Атанасова...
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Предлагаме конкретни решения за ежедневните проблеми на гражданите "Напред България" е обединител, а не разделител на хората, казва Зорница Атанасова...
Зорница Атанасова, лидер на Движение "Напред, България" и водач на листата за общински съветници в София С учудване научих за новата инициатива на уп...
"НеСтандартен лексикон" ще попълват кандидат-кметовете от днес на страниците на в. "Стандарт". В следващите седмици ще ви представим в една по-различн...
Партията на покойния Иван Славков - "Напред България" направи заявка за парламента. Това стана на националната среща на формацията в столичната зала "...
Убеждавали Атанасова да стане манекенка, тя избрала политиката Няма да издигаме тясно партийни кандидатури, а хора с потенциал, които искат да промен...