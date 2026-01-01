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Билет за зоопарк като за кино

Билет за зоопарк като за кино

Билетите за новата зоологическа градина в Пловдив ще струват колкото тези за кино. Това обяви кметът Иван Тотев, докато инспектираше строежа на уникал...

10 февруари | 20:45
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