Датски зоопарк иска домашни любимци за храна на хищниците
Обещават „внимателно евтаназиране“
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Обещават „внимателно евтаназиране“
Претърсват парк "Аязмото"
Това съобщиха от зоологическата градина.
Работното време на касите е от 8:30 часа до 16:30 часа
Хищникът е транспортиран от Пазарджик
Единственото в България бяло кенгуру чака бебе Ако искате да видите на живо златния скункс, то трябва да се разходите до Бургас. Животното, добило по...
Зоологическата градина в Стара Загора е една от най-добрите в България. Удовлетворена съм от грижите, които се полагат за животните. Това заяви екомин...
Билетите за новата зоологическа градина в Пловдив ще струват колкото тези за кино. Това обяви кметът Иван Тотев, докато инспектираше строежа на уникал...
Близо 50 дървета, растящи в защитена местност, са изсечени до момента заради строителството на зоопарка в Пловдив. Това алармираха протестиращи пред б...
Голяма част от животните са се удавили в придошлите води Общо 20 вълци, 8 мечки, шест тигри и същия брой лъвове, са само част от животните, които са...
Благоевград. На зайците в благоевградския зопарк посегнаха неизвестни засега крадци. Две животни са задигнати през нощта в събота. Кражбата е установ...
София. Женският хипопотам в зоологическата градина на София е починал, съобщи ТВ 7 и уточни, че специалисти от БАБХ и БАН са направили аутопсия на жив...
Тигърът пакостник се събуди гладен и готов за подвизи Хлапета чакаха под дъжда, за да видят зъбите на звяра Ден след екшъна в столичния зоопарк тигъ...
София. Вратите на клетките в софийската зоологическа градина ще бъдат автоматизирани. Това съобщи директорът на зоопарка д-р Манол Нейков. И уточни, ч...
"Проявена е изключително голяма небрежност при ситуацията с избягалия тигър", каза кметът на столична община Йорданка Фандъкова, предаде Фокус. "Стре...
Обитателите на новия зоопарк ще се ширят сред басейни и водоскоци
София. След като през изминалите седмици няколко животни в столичния зоопарк умряха, днес стана ясно, че директорът му Иван Иванов е бил сменен и на н...
Специална лаборатория в Белгия прави анализите на храната, която умори 8 животни в столичния зоопарк. В България няма акредитирана лаборатория, която...
София. Некачествен фураж е причина за смъртта на животните в столичната зоологическа градина. Това показват първоначалните данни на инспекторите, науч...
София. Зоологическата градина в София остава затворена за неопределено време, информира Нова телевизия. До края на седмицата трябва да станат ясни пр...