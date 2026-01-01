Авторът на "Троновете" става зомби
Дж.Р.Р.Мартин се присъединява към мъртвите в апокалиптичен сериал Най-нашумелият писател в света - авторът на поредицата "Песен за огън и лед", по ко...
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Дж.Р.Р.Мартин се присъединява към мъртвите в апокалиптичен сериал Най-нашумелият писател в света - авторът на поредицата "Песен за огън и лед", по ко...
5 странни симптома издават депресията Ако ви мъчат болки от глава до пети, психиката ви алармира Повечето от нас разпознават класическата депресия п...
Москва. Орда от зомбита, последователи на зъл култ начело с Распутин, атакуват пресконференция в опит да убият президента Владимир Путин в нова игра...
Путин ще е въоръжен с писалка и след всеки удар учтиво ще моли: "Върнете ми обратно перото".