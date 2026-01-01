Хороскопът днес: Лъвът печели признание, Телецът отваря врата към повече пари
Ракът получава силен шанс чрез полезни контакти, а Рибите могат да превърнат добрата комуникация в реална полза
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Ракът получава силен шанс чрез полезни контакти, а Рибите могат да превърнат добрата комуникация в реална полза
Въпреки неистовите опити за контакт
Когато Венера се подравни с Уран, вниманието ни се насочва към любовта и освобождението
Астролозите обясняват, че именно този знак ще им помогне за определяне на по-нататъшни стъпки и действия
Доверете се на интуицията си и вървете там, където ви води сърцето
В геополитическата битка за Командорските острови природата показа, че диктува правилата
Той не съществува в България
Той управлява емоциите, инстинктите и онова тихо вътрешно гласче, което ни казва от какво наистина имаме нужда
Сега сме мотивирани да преследваме целите си
Меркурий в Телец ни насърчава да бъдем практични, обмислени и да ценим материалната сигурност
Целувката е много повече от жест
Козирозите например стават по-чувствителни, а и въображението им сега става по-богато
Тези личности обединяват народите и оставят трайно наследство
Новата оценка е одобрена от техническия комитет към Международната организация за стандартизация (ISO)
Какво се разчита по символите й
Какво забранява
Ще станем по-ориентирани към детайлите в картинката
Говори Урсула фон дер Лайен
Явор Божанков стъписа Виктор Николаев и Мира Иванова
Седмица преди да улучи джакпота щастливецът имал друг късмет