Огромен скандал! Изригна художникът на стенописа за Преподобна Стойна
Златолист ври и кипи след посегателството
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Златолист ври и кипи след посегателството
Не само в Златолист, но и в съседното село Катунци стягат стаи за гости заради наплива на туристи в църквата „Свети Георги" в първото селище. Все пове...
Миряни се молят за чудо в църквата на Преподобна Стойна Шепа хора живеят в санданското село Златолист. Но заради прочутия с лечебната си и чудодейна...