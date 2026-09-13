Бойко Кръстанов води "Златната липа"
Близо 50 филма от 16 страни се въртят от 28 май до 1 юни Носителят на "Аскеер" ще обяви старта на четвъртия фестивал за ново европейско кино от сцена...
Следете всички новини, анализи и коментари за "златната Липа". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Близо 50 филма от 16 страни се въртят от 28 май до 1 юни Носителят на "Аскеер" ще обяви старта на четвъртия фестивал за ново европейско кино от сцена...
45 филма от 16 страни ще се завъртят на Фестивала за ново европейско кино "Златната липа" За четвърти път Стара Загора ще се превърне в столица на съ...
Джанкарло Джанини, един от най-талантливите и очарователни мъже в световната екранна индустрия, пристига следващата събота в България. Легендарният ак...