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Държавата излезе от БТК

Държавата излезе от БТК

София. Държавата окончателно излезе от управлението на БТК, след като общото събрание на акционерите на дружеството реши да преобразува т.нар. златна...

30 септември | 20:40
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