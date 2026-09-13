Спас Гърневски с уникална история за "Лукойл". Един телефон променя всичко
Политикът благодари на Делян Пеевски за подкрепата на кабинета
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Политикът благодари на Делян Пеевски за подкрепата на кабинета
Вече се редят министри експерти
Не се очакват добри резултати от НКЖИ като агенция
София. Акционерите на Българска телекомуникационна компания АД взеха решение за отмяна на особените права на преференциалната (т.нар "златна") акция,...
София. Държавата окончателно излезе от управлението на БТК, след като общото събрание на акционерите на дружеството реши да преобразува т.нар. златна...
Телекомът вече няма да се търгува на фондовата борса
Заради липса на кворум общото събрание на акционерите беше насрочено за 30 септември