Приеха новия вариант на Споразумението за партньорство с ЕС
София. Правителството прие актуализираната версия на Споразумението за партньорство на България с Европейския съюз. Това обяви вицепремиерът и министъ...
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София. Правителството прие актуализираната версия на Споразумението за партньорство на България с Европейския съюз. Това обяви вицепремиерът и министъ...
София. "Понякога размерите на финансовите корекции надвишават бюджета на дадена община, но когато общините са имали смелостта да направят такъв проект...
Брюксел. Вицепремиерът Зинаида Златанова допусна, че може да има българско авторство на текста, с който Европейският парламент поиска Еврокомисията да...
София. Финансиране няма да има по оперативната програма за електронизация на правосъдието в Министерство на правосъдието, ако Висшият съдебен съвет (В...
София. Министърът на правосъдието Зинаида Златанова изрази неудовлетвореност, че Съюзът на съдиите в България (ССБ) може и да не успее да излъчи канди...
София. За 6 месеца са усвоени почти толкова пари от европейските фондове, колкото за последните 6 години, обяви във Велико Търново вицепремиерът Зинаи...
София. Още днес ще обсъди план за действие за преодоляване на проблемите, посочени в доклада на Европейската комисия и Висшият съдебен съвет ще анал...
Кабинетът може да сезира КС за мораториума за земята
София. „Решението на парламента за удължаване на мораториума върху покупката на земеделска земя от чужденци няма никаква правна стойност", обяви вицеп...
Пловдив. В досегашния програмен период бюрокрацията е проблем номер 1 на бенефициентите, основният ни приоритет в следващия ще бъде нейното намаляване...