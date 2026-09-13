Жребият е хвърлен! Тежък тест за ЦСКА на осминафиналите, голям късмет за Левски
Той не бе дирижиран и всички отбори попаднаха в една урна
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Той не бе дирижиран и всички отбори попаднаха в една урна
Ето всички осминафинални двойки
За вота на 2 април са регистрирани общо 23 политически формации
Тегленето на жребиите се извършва публично
Лудогорец и Локо (Пд) откриват четвъртфиналите днес от 18,00 ч
Лудогорец приема Локо (Пд), а Славия - "Левски"
БСП е с номер 4, ДПС - 9, Патриотично коалиция "ВОЛЯ-НБФС" е №24
ЦСКА-София приема Черно море в осминафиналите
Играем с Италия, Швейцария, Северна Ирландия и Литва по пътя за Катар
България е в четвърта урна, БНТ 3 излъчва на живо от 19,00 ч
Жребият за квалификациите ще бъде теглен онлайн на 7 декември
Коронавирус спря Алекс Лазаров от участие
Още двама отказаха участие в турнира
Теглят жребия за Лига Европа в 14,00 ч днес
Ливърпул е в група с Аякс
Серина Уилямс може да срешне Цвети Пиронкова във втория кръг
"Червените" ще гостуват на Базел или Анортозис, ако бият Б36 от Фарьорските острови
Мачовете от 1 кръг са от 20 до 22 октомври
Церемонията ще е онлайн в Нион
Един отбор трябва да има минимум 13 футболисти за мач