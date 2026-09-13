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Бунт за опасен жп прелез

Бунт за опасен жп прелез

Жителите на село Ощава начело с кметския наместник Кирил Лазаров заплашиха да блокират главен път Е-79 заради опасен жп прелез край селището. Те проте...

01 ноември | 19:35
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