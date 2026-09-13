Кърваво меле - влак отнесе автомобил на ЖП прелез
Инцидентът е станал около 16:30 часа днес
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Инцидентът е станал около 16:30 часа днес
50-годишната жена е в изключително тежко състояние с опасност за живота
Влак помете автомобил на жп прелез, двама души са загинали. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Велико Търново.И уточниха, че п...
Създадоха специална комисия, която ще мисли как да се обезопаси опасният железопътен прелез край благоевградското село Бело поле. Там миналата седмица...
Мъж е с опасност за живота след инцидента на жп прелез край Бело Поле от вчера вечерта. Това съобщи говорителят на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" Мария Пойра...
Лек автомобил се е ударил в локомотива на бърз влак. Инцидентът между Кочериново и Благоевград е станал около 9.30 ч. тази сутрин. В междугарието Коч...
Влак е блъснал лек автомобил на жп прелез между София и Своге. Това съобщи говорителят на ОДМВР-София-област пред "Фокус" и уточни, че колата е преми...
Това е второ нарушение само за един ден Днес в 12.20 ч. между гарите Образцов чифлик и Ястребово, близо до спирка Червена вода (в жп участъка Русе -...
Жителите на село Ощава начело с кметския наместник Кирил Лазаров заплашиха да блокират главен път Е-79 заради опасен жп прелез край селището. Те проте...
Банско. Тази сутрин около 07.30 ч. на жп-прелез в междугарието Банско - Разлог, микробус се повреди и заседна на жп-прелез, вследствие на което беше у...
Кмет събира подписка за бариера на съоръжението Благоевград. Жителите на село Ощава начело с кметския наместник Кирил Лазаров са готови да блокират г...
Варна. Този следобед в арменския храм „Свети Саркис" се състоя опелото на 24-годишния Сероп Аршак Шалдзиян от Варна, чийто полуразложен труп бе намере...
Варна. Намерен е труп на млад мъж в тревните площи на ул."Девня" във Варна до ж.п.прелез, съобщиха от полицията. Сигналът е подаден около 15 часа на т...
Благоевград. Започнаха работното проектиране и проучванията за изграждането на подлеза, който ще свърже булевард „Св. Димитър Солунски" с 10-хилядния...
Сливен. Експресният влак „Чайка", пътуващ от София за Бургас, блъсна каруца с трима души край Сливен. Жената загина, а 9-годишното дете е ранено след...
София. 35 ЖП-прелеза получават автоматични устройства, съобщиха от Национална компания Железопътна инфраструктура. Назначена е Държавна приемателна ко...