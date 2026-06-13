5 стъпки за по-добър живот на село
Местни инициативни групи консултират и одобряват проекти за европари Готвят старта на ЛИДЕР с бюджет от 131,5 млн. евро Земеделското министерство пл...
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Местни инициативни групи консултират и одобряват проекти за европари Готвят старта на ЛИДЕР с бюджет от 131,5 млн. евро Земеделското министерство пл...