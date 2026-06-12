Шефът на "Ел Би" с добри новини за млечния сектор
Вдигнахме заплатите, спря вноса от знайни и незнайни страни, каза Живко Живков
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Вдигнахме заплатите, спря вноса от знайни и незнайни страни, каза Живко Живков
Напуска поста по лични причини
Живко Живков вярва на хората около себе си и винаги търси решение на проблемите Зам.-шефът на Държавен фонд "Земеделие" Живко Живков отделя най-голям...
Готви се наредба срещу облагодетелстването с пари от ЕС, казва Живко Живков Живко Живков е заместник изпълнителен директор на Държавен фонд "Земедели...