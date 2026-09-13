Тракийския университет и областния ще си сътрудничат за регионални проекти
Стара Загора. Петгодишно споразумение за сътрудничество в областта на регионалната политика подписаха днес областният управител Живка Аладжова и ректо...
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Стара Загора. Петгодишно споразумение за сътрудничество в областта на регионалната политика подписаха днес областният управител Живка Аладжова и ректо...
Стара Загора. „Намирам доводите на полицията за отлагане на планираната акция среще незаконното строителство за напълно разумни, защото всеки излишен...
Стара Загора. Старозагорският областен управител Живка Аладжова поздрави ръководителите на институции в страната и региона с предстоящите коледни и но...
Стара Загора. Скандалният случай със забавените повече 10 месеца заплати на работещите в частното предприятие "Ремотекс" ще бъде разгледан от парламен...
Стара Загора. Областният управител на Стара Загора Живка Аладжова е върнала решение на общинския съвет в Казанлък за продажба на два имота в черномор...
Стара Загора. Областният управител на Стара Загора Живка Аладжова подкрепи новия директор на Старозагорската държавна опера Петко Бонев, който преди с...
Стара Загора. Обществен консултативен съвет ще помага на старозагорския губернатор Живка Аладжова. В учредителното съвещание в четвъртък участваха 50-...
Стара Загора. В новия обществен съвет към областната управа ще могат да участват, както формални и неформални сдружения, така и обикновени граждани, к...
Стара Загора. "Ако постигнем очакваните от гражданите диалог, отговорност и доверие в общините, ще означава, че сме си свършили половината работа...