Признаха Ники Илиев в Ню Йорк
Елитни кинаджии в Ню Йорк признаха таланта на Ники Илиев и връчиха наградата за най-добър международен филм на неговия хит "Живи легенди". Това се слу...
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Елитни кинаджии в Ню Йорк признаха таланта на Ники Илиев и връчиха наградата за най-добър международен филм на неговия хит "Живи легенди". Това се слу...
Банско. Община Банско организира безплатни прожекции на нашумялата българска комедия „Живи легенди". Събитието ще е на 17 май, а лентата ще се върти о...
Тя е танцьорка на пилон в "Живи легенди" на Ники Илиев
Животът е ескалатор, казва архитектката
София. От 2 години насам български филм не беше оглавявал класацията на най-гледаните филми у нас. Това успя да постигне "Живи легенди" по режисура на...
Монако. Ники Илиев за малко да бъде закопчан от органите на реда в Монако. Там той снима новия си филм "Живи легенди", чиято премиера ще бъде в Деня н...
София. Изключително забавно и с много чувство за хумор, едноименното парче към филма на Ники Илиев "Живи легенди" успява да ни подготви за настроениет...
Италианската звезда партнира на родни актьори в новия филм "Живи легенди"