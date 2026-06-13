Съд забави играч на "Байерн" за "Порто"
Боатенг спечели делото с бившата за децата Футболистът на "Байерн" Жером Боатенг не успя да се качи на самолета със съотборниците си за Португалия. У...
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Боатенг спечели делото с бившата за децата Футболистът на "Байерн" Жером Боатенг не успя да се качи на самолета със съотборниците си за Португалия. У...
Едона Джеймс