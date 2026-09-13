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На война - като на война

На война - като на война

Европа спуска нова Желязна завеса, но дали ще реши проблемите с бежанците и екстремизма "Във война сме!". Емоционално-патетичната фраза, изтръгнала с...

21 ноември | 7:35
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