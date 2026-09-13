През соца: Заради нея българите се превърнаха във валутни престъпници
Забраненият плод проби желязната завеса
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Забраненият плод проби желязната завеса
12 октомври 1960 г. е датата, която остава завинаги в историята с един от най-колоритните политически жестове
Европа спуска нова Желязна завеса, но дали ще реши проблемите с бежанците и екстремизма "Във война сме!". Емоционално-патетичната фраза, изтръгнала с...
Москва. Днес по обяд руският държавен глава Владимир Путин направи своето дългоочаквано годишно обръщение към нацията. В него прездинтът разкритикува...