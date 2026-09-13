Пловдивският митрополит изнесе божествена литургия в Истанбул
По този начин се отбелязва 1160-тата годишнина от покръстването на българите
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По този начин се отбелязва 1160-тата годишнина от покръстването на българите
Сред миряните се открояваше общността на българите в града край Босфора
На събитието присъстваха Вселенският патриарх Вартоломей и официални лица от България
Вътрешността на църквата и олтарът не са засегнати от проникнала вода
Двете страни правят общо предложение до Световната организация
"Свети Стефан" бе обявен за най-красивата църква в Турция