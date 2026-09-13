Французите се прощават с Жак Ширак
Във Франция виждаха в Жак Ширак "положителния образ на човек, радващ се на живота"
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Във Франция виждаха в Жак Ширак "положителния образ на човек, радващ се на живота"
Бившият държавен глава е издъхнал тази сутрин
Париж. Бившият президент на Франция Жак Ширак бе приет за кратко в болница с остър пристъп на подагра и излезе от там късно снощи. На 81-годишния...