Москов: Електронните здравни карти готови през 2016 г.
Индивидуалните електронни здравни карти и електронните рецепти ще бъдат факт в началото на 2016 година. Това заяви министърът на здравеопазването д-р...
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Индивидуалните електронни здравни карти и електронните рецепти ще бъдат факт в началото на 2016 година. Това заяви министърът на здравеопазването д-р...