Гледаме Лора и Галя в неделя
"Здравей, България" е най-гледаният сутрешен блок сред активното население (18-49) вече година и половина според Международната пийпълметрична агенция...
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"Здравей, България" е най-гледаният сутрешен блок сред активното население (18-49) вече година и половина според Международната пийпълметрична агенция...
Иван Бърнев и Деян Донков са отлични в "Полет над кукувиче гнездо"
София. Сутрешният блок на Нова тв привлече две нови попълнения - Румен Бахов и чаровната Гергана Малкоданска, съобщиха от пресцентъра на телевизията....