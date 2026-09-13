Специален начин за засичане на фалшиви документи у нас
Ще бъде закупена нова техника
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Ще бъде закупена нова техника
Ще се ползват сензори, които засичат промени в атмосферното налягане
Експерти са създали специална "система за наблюдение"
Това става за втори път в историята
Във връзка с новите цени на тока, които влизат в сила от 1 ноември, "ЧЕЗ Разпределение България" започва извънредно отчитане на електромерите на клиен...
ВиК няма да събира наказателни лихви за прогнозни сметки