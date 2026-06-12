Увеличават защитните гори срещу наводнения
София. Защитните горски територии ще бъдат увеличени, за да предпазват имотите от наводнения и други бедствия, които вземат жертви и причиняват щети....
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София. Защитните горски територии ще бъдат увеличени, за да предпазват имотите от наводнения и други бедствия, които вземат жертви и причиняват щети....