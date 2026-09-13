Неочакван гост изненада Казанлък
За ситуацията алармират местни жители
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За ситуацията алармират местни жители
Тя е пострадала след като се блъснала в прозорец.
Спасените риби са от вида европейска змиорка, който фигурира като изчезващ в Червената книга на България
Естествената циклама е защитен вид и брането, изкореняването и търговията с нея са забранени от закона
Две сухоземни костенурки са задържани на митнически пункт ''Капитан Андреево'' при проверка на лек автомобил
Двама обитатели на катун край Крумовград са опекли и изяли 17 костенурки в землището на село Овчари. Катунарите са задържани от полицията. Двамата са...
Сливен. Защитен вид видра е била прегазена от автомобил на главния път Сливен-Ямбол. Това съобщи пред "Фокус" екологът Мария Диловска. И уточни, че жи...
Кърджали. Четирима събирачи на защитен вид костенурки са задържани в РУП-Кърджали, съобщиха от ОДМВР Кърджали. В района на село Свободиново полицейск...
Манчестър. Полицията в британския град Манчестър обяви днес решението си да регистрира жалбите за насилие и агресия срещу членовете на субкултурни...