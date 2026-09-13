Прокуратурата пое случаи с ваксини, Кунчев обяви стряскащи данни
От 2022 г. са санкционирани 12 джипита, 17 родители, директорка и две медицински лица само в област Ловеч
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От 2022 г. са санкционирани 12 джипита, 17 родители, директорка и две медицински лица само в област Ловеч
Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска ебола да влезе в САЩ
Той сподели и какви са равносметките му от ковид пандемията, щаба за борба с която оглавяваше
Предписването на антибиотик в началото потиска развитието на бактериите
По думите на проф. Ива Христова има рискове от алергични реакции
Над 10 пъти е ръстът на случаите на коклюш
Тенденцията е към успокояване на положението, казва проф. Ива Христова
Вносът й може да стане само чрез самолет, казва проф. Тодор Кантарджиев