Заразата! Процентът положителни проби расте
Още 43-ма души загубиха битката с болестта
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Още 43-ма души загубиха битката с болестта
Излекуваните за последното денонощие са 907
416 пациенти са в интензивни отделения
Причината е спадът в заболеваемостта
6 017 души са в болница, включително 497 в интензивно отделение
14 дни след първата доза нарастват антителата, обяви проф. Николова
За две седмици напред нямаме намерение да променяме мерките, каза проф. Ангелов
Продължаваме плавно да качваме броя на заболелите
Може да мием по 30 пъти ръцете си, но съхранението на душите изисква дезинфектанти, които не са изобретени
Целта е предприятията да запазят дейността си, работниците и заплатите им