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Запалиха фермата на Зоров

Запалиха фермата на Зоров

Монтана. Призори миналата нощ са пламнали сгради от кравекомплекса на известния млечен бизнесмен Димитър Зоров в село Добри дол, съобщиха от областнат...

30 януари | 14:16
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