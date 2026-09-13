6-месечно бебе е в болница след катастрофа
Едната кола се запалва
Следете всички новини, анализи и коментари за Запалена. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Едната кола се запалва
Атанас Илиев се събуди с неприятна изненада
54-годишната Даниела Спиридонова е жената, която непознат мъж подпали на гробището в Кюстендил. Жената е имала психични проблеми. Случката се развила...
София. „Лидия не е способна на такова нещо. Не го е направила тя. Тя не е психично болна". Това заяви пред журналисти Снежана Петрова, майка на самоза...
Монтана. Призори миналата нощ са пламнали сгради от кравекомплекса на известния млечен бизнесмен Димитър Зоров в село Добри дол, съобщиха от областнат...
Хасково. Изгоряла предница и купе и изпочупени опушени от пожар стъкла - това е останало от среднощния пожар в „Мерцедеса" на хасковския безнесмен Осм...