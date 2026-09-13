По-евтин роуминг на Западните Балкани
От 1 януари намалението е с между 9% до 35%
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От 1 януари намалението е с между 9% до 35%
Скопие. България е голям привърженик на присъединяването на страните от Западните Балкани в ЕС и НАТО. Това е заявил новият външен министър на Българи...
Будва. "Европейските социалисти носят моралната, политическата и стратегическа отговорност да присъединят региона на Западните Балкани към ЕС и да сти...