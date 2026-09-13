Лоши новини от Полша. Ето без какво остава
Всяка година в Полша умират до 45 000 души заради замърсения въздух
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Всяка година в Полша умират до 45 000 души заради замърсения въздух
На 26 и 27 ноември ще може да се паркира безплатно
Министерството на околната среда и водите организира повече от 50 инициативи в страната
От атмосферно замърсяване преждевременно умират над 2000 души