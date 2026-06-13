Захари Каменов стигна „Бреговете на Итака“ в арт галерия Vejdi
Живопис и теракота завладяват въображението на зрителя и го потапят в непознати светове
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Живопис и теракота завладяват въображението на зрителя и го потапят в непознати светове
Подредени са 12 скулптури на Вежди Рашидов и 12 картини на Захари Каменов
Двамата творци са свързани с дългогодишно приятелство и са правили десетки общи изложби по света
Събитието е в художоствената галерия в Кюстендил
Кметът на Нова Загора нареди да бъдат поръсени 50 кг захар, за да спрат тежките катастрофи на територията на общината. Това става ясно от публикация в...
Хармонията между живота и занаята те прави свободен, казва маестрото на живописта, графиката и глината Ретроспективната експозиция на Захари Каменов...
Великолепните графики на Захари Каменов му носят десетки награди по света и у нас
Ретроспективна изложба „Графика" на художника Захари Каменов ще бъде официално открита на 11 май 2015 г. /понеделник/ от 18:00 часа в Галерия „Средец"...