Плевнелиев: Планът "Юнкер" е шанс за страните от целия ЮИЕ
Инвестиционният план за Европа е шанс и за страните от Югоизточна Европа, тъй като само по-добре свързани ще можем да привличаме повече инвестиции. То...
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Инвестиционният план за Европа е шанс и за страните от Югоизточна Европа, тъй като само по-добре свързани ще можем да привличаме повече инвестиции. То...
"Изключително доволен съм, че в България се обръща необходимото внимание на борбата с корупцията - ключова за привличане на инвестиции." Това каза зам...
Бъчварова започва преговори с всички парламентарни партии "От всичко, което ни беше предоставяно стигнахме до това, че съдебната реформа без промяна...
Заместник-председателят на Европейската комисия (ЕК) Юрки Катайнен пристига на посещение в България. По време на посещението той ще представи инвестиц...