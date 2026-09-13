Българин триумфира в най-голямото международно състезание по ски за деца у нас
Организирана от „Юлен" АД и БФСки, Купа „Капи" привлече 200 талантливи състезатели от 12 държави
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Организирана от „Юлен" АД и БФСки, Купа „Капи" привлече 200 талантливи състезатели от 12 държави
Банско откри 2021 със слаломите за купа "Юлен"
Горди сме да дадем своя принос и признателност на лекарите, които работят повече от две месеца без почивка. Затова ги приветстваме като наши специални...
Най-добрите млади скиори мериха сили на Витоша
Консултантът ще провери допуснатите грешки в договора за ски зоната в Банско, като ще се разрови още от 2001 година...
Ако нашите "зелени" дойдат в Австрия, ще им ликвидират целия туризъм, твърди премиерът
Легендата на ски спорта станал собственик на дружеството още през 2016-а година
Ски легендата се срещна с трима министри за Банско
Решението на правителството е във връзка с предложенията на главния прокурор Сотир Цацаров, който поиска промяна на договора, сключен с дружеството пр...
Росен Плевнелиев с Карел Мистрик
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева насрочи за 7 март срещата за Банско, на която всички заинтересовани страни ще опитат да намерят...
Алпийците на "Юлен" доминираха тотално днес в гигантски слалом за купа "Бороспорт", който се проведе при отлична организация на писта "Попангелов" в Б...
Мария Киркова (СК „Юлен") спечели днес титлата в гигантския слалом от програмата на държавното първенство в Банско. За седмата си поредна титла в дисц...
Чешкият посланик Павел Вацек доказа, че в спорта няма млади и стари, а можещи и неможещи За шеста поредна година писта „Юлен" в Пирин планина събра п...
Банско. Дванайсет неверни и едно вярно твърдения за Банско, зимния туризъм и ски спорта разпространиха от концесионера на ски зоната "Юлен" АД. Публи...
Банско. Първият кръг на купа "Борислав Мавриков" в алпийските ски събра днес в Банско 184 деца (от 8 до 12 г) от цяла България. Новите таланти на бъл...
Тричленен състав на ВАС е оставил без разглеждане жалбата на Асоциация на парковете в България (АПБ) срещу законността на изградения през 2010 г. лифт...
Банско. Отборът на "Юлен" спечели най-много първи места - 5 от проведеното днес в Банско държавно първенство за ски и сноуборд учители. Воденият от Г...
Банско. „Юлен" АД няма неизплатени задължения към Министерството на околната среда и водите по концесионен договор за туристическа и ски зона Банско,...
Банско. Жителите на Банско са категорични, че искат максимално бързо да бъде изграден вторият кабинков лифт до ски зоната над града, а да не се чака и...