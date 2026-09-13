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Път за Гърция с над 100 дупки

Път за Гърция с над 100 дупки

Кмет вдига хората на бунт по празниците, ако не ремонтират шосето Благоевград. Шосето от Петрич за Сандански е като юфка, има над 100 дупки, а това е...

17 декември | 12:35
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