YouTube и Meta ще разширят политиките за борба с онлайн екстремизма
YouTube ще стартира кампания за медийна грамотност
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YouTube ще стартира кампания за медийна грамотност
Не е ясно дали Google наистина ще плати глобата.
Функцията няма да води до загуба на брой гледания и коментари
Индивидуални създатели ще получат 50 000 долара, а подкаст мрежите ще получат 200 000 или 300 000 долара
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