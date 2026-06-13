Диетолог предупреди как НЕ бива да се яде пъпеш
В някои случаи сочният плод може да е опасен за здравето
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В някои случаи сочният плод може да е опасен за здравето
Имаше едно изказване на Лютви Местан, който ме нарече "язвата на ДПС". Каза, че моето отстраняване е операция, от която ще спечели движението. Е, видя...
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