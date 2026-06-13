Правят аутопсия на трупа, намерен край Пасарел
Трупът, който снощи бе открит от следователи край язовир Пасарел, е бил изпратен за аутопсия и експертиза в Съдебна медицина, съобщи Нова тв. Все още...
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Трупът, който снощи бе открит от следователи край язовир Пасарел, е бил изпратен за аутопсия и експертиза в Съдебна медицина, съобщи Нова тв. Все още...