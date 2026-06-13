Трупът на мъж, удавил се преди 3 месеца, изплува край Девин
Трупът на мъж, който заедно със съпругата си се удави край Девин, е изплувал от водите на яз. Цанков камък. Тази сутрин девинчанин е подал сигнал на т...
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Трупът на мъж, който заедно със съпругата си се удави край Девин, е изплувал от водите на яз. Цанков камък. Тази сутрин девинчанин е подал сигнал на т...