Яворовите дни - с два юбилея
Навършват 120 г. от написването на стихотворението "Арменци", и 65 г. от създаването на къщата-музей на поета в Чирпан
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Навършват 120 г. от написването на стихотворението "Арменци", и 65 г. от създаването на къщата-музей на поета в Чирпан
Стара Загора. Вестник „Памет за Лора" ще бъде представен по време на Яворовите януарски дни, който се откриват в понеделник в родния град на поета Пе...
Стара Загора. Традиционните Яворови януарски дни, които традиционно се откриват на рождения ден на поета – 13 януари, и тази години ще съберат в родни...