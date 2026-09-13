В Токуда специализантите са равни с другите лекари
Надпреварата за млад медик вече тече с пълна сила. "Стандарт" събира предложенията за най-добрите лекари до 40 г. у нас. Както и за болничните менид...
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Надпреварата за млад медик вече тече с пълна сила. "Стандарт" събира предложенията за най-добрите лекари до 40 г. у нас. Както и за болничните менид...
В случая със съмнение за ебола нямаше паника, защото бяхме отиграли ситуацията, казва д-р Явор Дренски Днес най-голямата частна болница у нас МБАЛ "Т...
Фибросканът хваща чернодробните проблеми в зародиш
Трябва да се доплаща официално, а не под масата, казва Явор Дренски