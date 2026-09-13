Лаптопът издържа повече с една проста промяна в настройките
Този метод не изисква инсталиране на допълнителни програми и дава забележим ефект веднага
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Този метод не изисква инсталиране на допълнителни програми и дава забележим ефект веднага
Дори без калибриране и сложни менюта, можете да постигнете по-дълбок контраст и подобрени детайли
Светлината на кометата се засилва с приближаването й към звездата по-бързо от очакваното
Кометата е повишила яркостта си 16 пъти само за два дни