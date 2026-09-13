Божура възпя Янчо Патриков
Рекорден брой певци на националния странджанско-тракийски събор край Средец Народната певица Янка Рупкина просълзи хилядите участници и гости на Наци...
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Рекорден брой певци на националния странджанско-тракийски събор край Средец Народната певица Янка Рупкина просълзи хилядите участници и гости на Наци...
Бургас. Хиляди приятели, спортисти и политици изпратиха в неделя големия треньор и легендарен борец Янчо Патриков, който загина в тежка катастрофа к...
Легендата в борбата предусещал смъртта Тежка катастрофа отне живота на легендарния европейски шампион по свободна борба Янчо Патриков. Инцидентът ста...
Легендарният борец Янчо Патриков загина в автомобилна катастрофа, информира официалната страница на Българската федерация по борба. Той е европейски...