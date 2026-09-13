Всичко за Якимово

Следете всички новини, анализи и коментари за Якимово. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Регионални Правосъдие Общество
Пребиха човек на отец Иван

Пребиха човек на отец Иван

Възрастен човек пострада при побой в село Якимово. 65-годишният мъж от Момчилград е в болница с множество наранявания. С.К. е бил пребит от 29-годишен...

16 ноември | 17:51
0 коментара
8831
Обраха отец Иван от Нови хан

Обраха отец Иван от Нови хан

Монтана. Миналата нощ е бил разбит автомобилът на отец Иван от Нови хан, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Колата – „Фолксваген – шара...

23 август | 14:37
0 коментара
13266