Ново зверство. Мъж преби жена си с камъни
Ужас на улицата в Якимово
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Ужас на улицата в Якимово
В къщата му били намери листове с ръкописно изписани имена и фамилии
Около 2,5 тона хранителни продукти ще получат семействата в дома за сираци "Св. Николай"
Община Якимово е пред бедствено положение. Кметът Георги Георгиев обмисля да обяви крайната мярка заради неблагопритните метеорологични условия. Обилн...
Мило ми е да служа в моята епархия, признава спасителят на бездомни и бедни Българската православна църква най-после призна богоугодното дело на прос...
Видинският митрополит Дометиан ръкоположи в сан архимандрит известният като отец Иван Благодетелят от село Нови хан. Това стана в храма „Свети свети К...
Георги Георгиев има два успешни мандата като кмет на Якимово и видимите резултати тук са налице – обновен площад, обновено читалище, нови детски площа...
11-годишният Борислав Анев от село Якимово е загинал в неделя към 18,40 часа, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. По време на игра то се...
Пореден обир в приюта на отдец Иван в Якимово. Добрият старец е изправен пред проблем седмица преди прошка. Отецът съобщи пред Нова тв, че тази седми...
Възрастен човек пострада при побой в село Якимово. 65-годишният мъж от Момчилград е в болница с множество наранявания. С.К. е бил пребит от 29-годишен...
Монтана. Благодетелят от Нови хан – свещеникът отец Иван, благодари на главен инспектор Иван Георгиев, директор на областната дирекция на МВР в Монтан...
Монтана. Полицията залови крадците, обрали приюта на известния благодетел отец Иван в село Якимово. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Мон...
Генчо имал лошо пиянство, отец Иван вече му прощавал веднъж
Монтана. 11-годишно момче от село Якимово е било усмирено с нагорещен пирон по гърба, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. То си играло...
Монтана. Миналата нощ е бил разбит автомобилът на отец Иван от Нови хан, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Колата – „Фолксваген – шара...
Селото живна, децата от Нови хан спасиха училището