Звъним на 112 за джигити (ОБЗОР)
Ужасът от Яхинево потресе цяла България. Причина за кървавото меле отново са алкохолът и високата скорост. Преди да седне зад волана, шофьорът Емил Ск...
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Ужасът от Яхинево потресе цяла България. Причина за кървавото меле отново са алкохолът и високата скорост. Преди да седне зад волана, шофьорът Емил Ск...