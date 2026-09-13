Гуцанов безкомпромисен! Ударен ход след кошмара в домовете за възрастни
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В обектите в петък са открити вързани, упоени и бити възрастни хора
Използвайте плодове за супер питиетата
В курорта Ягода вече има един спа-център с минерална вода, а в момента се изграждала болница за рехабилитация и долекуване на различни видове травми
„Много работа чака кмета на Мъглиж и екипа му, за да се реализират плануваните проекти за общината, които са за над 60 млн. лева през следващия програ...
Фойерверки с вкус на ягода ще радват лондончани