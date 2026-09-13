Центърът на Ню Йорк осъмна със специален поздрав за българска марка
Световно известната фасада на Кулата на Nasdaq, на Тайм Скуеър, посрещна деня със специален поздрав за 17-тата годишнина на Webit
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Световно известната фасада на Кулата на Nasdaq, на Тайм Скуеър, посрещна деня със специален поздрав за 17-тата годишнина на Webit
За WEBit пристигат летящи мотори и дронове, ефектът върху икономиката ще е за 60 млн. евро
4000 стартиращи компании търсят спонсор в областта на IT
Трябва ни министерство на бъдещето, за да посрещнем подготвени дигиталната революция. През 2026 г. ще има 8 милиарда потребители в мрежата Пламен Рус...
Председателят на Комитета на регионите Марку Маркула заяви по време на откриването на фестивала Webit, че София е новата дигитална столица на Европейс...