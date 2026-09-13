Защо кокаин и хероин вече не са допинг
WADA обяви новия си списък със забранени стимуланти за спортистите
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WADA обяви новия си списък със забранени стимуланти за спортистите
Министър Кралев участва в онлайн заседанието
Плашат американците с изваждане от олимпиадите
Витолд Банка избра да говори първо с българския министър на спорт
Българинът изпревари с 5 гласа държавния секретар по спорта на Испания
Ще инвестирам цялата си енергия в борбата за чист спорт, категоричен е българският шеф на спорта
Не спортистите, а WADA е виновна за скандалите с мелдония Нека сме наясно - към днешна дата спортист номер 1 на България за 2015 година Габриела Петр...