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Възкреси доброто

Възкреси доброто

Приютът на отец Иван остана без ток - 5000 лева е сметката към енергото, няма и дърва за зимата - Помогнете да изпратим децата на училище, зове свещ...

14 септември | 20:15
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