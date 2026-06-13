Възкреси доброто
Приютът на отец Иван остана без ток - 5000 лева е сметката към енергото, няма и дърва за зимата - Помогнете да изпратим децата на училище, зове свещ...
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Приютът на отец Иван остана без ток - 5000 лева е сметката към енергото, няма и дърва за зимата - Помогнете да изпратим децата на училище, зове свещ...
Веднъж го побеждава след 2-годишна битка, туморът се връща пак Анна-Мария е само на 14 г. и днес трябваше да седи в класната стая на Немската езикова...