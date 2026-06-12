Общините с Взаимоспомагателна каса за бедствия
Има заявен интерес от японски донори, каза Гинка Чавдарова , шеф на НСОРБ Взаимоспомагателна каса на общините ще помага на кметовете още в деня, в ко...
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Има заявен интерес от японски донори, каза Гинка Чавдарова , шеф на НСОРБ Взаимоспомагателна каса на общините ще помага на кметовете още в деня, в ко...