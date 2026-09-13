Рокада на върха в Нова телевизия. Връща се тв легенда
Промените са в две ръководни длъжности на "Нова Броудкастинг Груп"
Следете всички новини, анализи и коментари за Вяра Анкова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Промените са в две ръководни длъжности на "Нова Броудкастинг Груп"
Анкова и съпругът й Томас Лафчис не минали през ВИП-а на летището
Омъжиха дъщеря си
Вяра Анкова представя днес във Виена българското домакинство на детската "Евровизия" 2015. Пред експерти по радио и телевизия от Европейския съюз и жу...
Вършец. Бор, повален от вятъра, полегна върху къщата на Вяра Анкова във Вършец. Спасителен екип умува как дървото да бъде отстранено, за да не разруши...
София. Генералният директор на БНТ Вяра Анкова получи отличителния знак на председателя на БАН по време на тържествена церемония. Академик Стефан Вод...
София. Лидерът на "Атака" Волен Сидеров бе на около 60-минутна среща с шефката на БНТ Вяра Анкова и с цялото ръководство на обществената телевизия. На...
Коко Каменаров и бившият директор на БНР влизат в битката за "Сан Стефано" 29