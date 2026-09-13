Всичко за Вяра Анкова

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БАН отличи Вяра Анкова

БАН отличи Вяра Анкова

София. Генералният директор на БНТ Вяра Анкова получи отличителния знак на председателя на БАН по време на тържествена церемония. Академик Стефан Вод...

26 ноември | 19:30
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