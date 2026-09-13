Конференцията на ВУСИ за сигурността: Разузнавателните служби се нуждаят от доктрина
Висшето училище по сигурност и икономика получи изключително висока оценка от български и чуждестранни университети
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Висшето училище по сигурност и икономика получи изключително висока оценка от български и чуждестранни университети
Президентът на висшето училище проф. д.п.н. Георги Манолов ще открие научния форум
Славка Бозукова и Олга Манолова отличиха пазителите на наследството
Това стана в препълнени аудитории с абсолвенти и гости
Необходима е категоризация на университетите
Средствата са преведени по сметка на Министерство на здравеопазването
България се нуждае от нова стратегия за сигурност, която да обхваща и даде адекватен отговор на всички съвременни предизвикателства. Около това станов...
Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) се утвърди като един от най-престижните вузове не само в Пловдив и региона, но и в цяла България. ВУСИ...